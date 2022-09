Giornata di lavoro per Meloni, vede i suoi e poi Antonio Tajani

ROMA, 27 SET - Giornata di lavoro per la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. La presidente di Fdi ha fatto la spola tra la Camera dove ci sono gli uffici e la sede di Fratelli d'Italia a via della Scrofa. Meloni ha fatto una serie di riunioni con i suoi fedelissimi e poi ha incontrato il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani per un primo scambio di idee sui prossimi appuntamenti: elezioni del presidenti delle Camere e formazione del governo.

