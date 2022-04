Giunta Musumeci approva il Bilancio di previsione

La giunta Musumeci, presieduta dal vice Gaetano Armao, ha approvato il bilancio di previsione. Il documento conferma i saldi e i 211 milioni di imminente riconoscimento da parte Consiglio dei ministri. Sulle cosiddette minori entrate, pari a 814 milioni, c'è un confronto aperto col Mef, giovedì è previsto il tavolo per l’utilizzo delle risorse già assegnate. Il governo dovrebbe riunirsi tra giovedì e venerdì per dare il via libera anche alla legge di stabilità regionale per il 2022.



