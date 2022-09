Giunta Schifani: impazza il toto-nomi, ma la trattativa nel centrodestra non decolla

Il neo governatore Renato Schifani si lascia la Sicilia alle spalle solo per una breve parentesi romana. Poco dopo mezzogiorno ieri, il suo volo era pronto a decollare per la capitale. La squadra di governo ancora invece no. Ad alimentare l’inerzia del post voto è anche lo stillicidio dei risultati con il contagocce. Un dato ormai metabolizzato dai protagonisti al punto che c’è chi azzarda a pronosticare lo scollinamento a novembre per l’inizio della legislatura.

Il toto assessori impazzerà ancora a lungo, anzi forse, deve ancora superare il turno preliminare dei primi nomi dati in pasto, ma c’è chi scommette sulle inevitabilità di alcune figure “terze” che piacciono alla politica, nel caso delle quali l’eventuale sponsorizzazione di un partito può conciliare il folto e nutrito contenitore di esigenze dei partiti.

Non a caso dentro gli ambienti azzurri, qualche giorno prima del voto il nome di Toti Amato presidente dell’Ordine dei medici di Palermo, veniva riconosciuto da Gianfranco Micciché come uno dei più adeguati. Un profilo il suo su cui si rivedono in tanti interlocutori. Sempre in casa forzista qualcuno guarda dalle parti dell’assessore uscente ai Rifiuti Daniela Baglieri, non eletta a Ragusa, ma che potrebbe essere l’anello di congiunzione tra i due esecutivi.

Sarà una trattativa complessa che s'incrocia con quella per i ruoli apicali dell’Ars, a cominciare da chi sarà il prossimo presidente dell’Assemblea. Nella ricognizione tra uomini da destinare alla gestione dell’Aula, una poltrona chiave rimane quella della presidenza della Commissione Bilancio, e altri da mettere in campo nella squadra di governo di Schifani, spicca il nome dell’autonomista Roberto Di Mauro, rieletto ad Agrigento. L’ex vicepresidente dell’Ars farebbe con piacere il presidente a Sala d’Ercole e meno volentieri forse l’assessore, ma rimane anche un jolly per la commissione più importante.

Ma a rivendicare ruoli di primo piano nei Palazzi che si affacciano su piazza Indipendenza ci potrebbero essere anche due pezzi da novanta: Edy Tamajo e Luca Sammartino, entrambi mister 20mila preferenze. Dopo una brevissima pausa in cui ha provato a riposarsi, Edy Tamajo, il candidato più votato alle Regionali con oltre 21mila voti si è detto «molto soddisfatto e felice del risultato ottenuto» oltre che «contento anche dell’affermazione di Nicola D’Agostino e dispiaciuto per Beppe Picciolo a Messina. Il progetto di Sicilia Futura che abbiamo esportato in Forza Italia ha dato i suoi frutti».

Numeri importanti anche quelli di Mimmo Turano con la Lega a Trapani. L’ex assessore alle Attività produttive cancella velocemente il rammarico per la mancata elezione al Senato, ma si gode la percentuale di assoluto rispetto dei suoi 7mila voti sui 140mila dei salviniani in Sicilia, unitamente al 12% su base provinciale «Sono numeri che mi confortano. Dopo un’esperienza di governo lunga e complessa non è scontato trovare l’apprezzamento della gente».

Scatta poi il seggio all’Ars per Popolari e Autonomisti: «Bartolo Di Salvo è il primo della lista del partito nella provincia di Palermo, avendo ottenuto 3.573 voti». Lo rendono noto fonti della lista guidata da Raffaele Lombardo e Saverio Romano. Adesso bisognerà capire, se la notizia fosse confermata, chi delle altre liste lo perderebbe.

