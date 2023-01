Giustizia: Renzi, Nordio persona libera, non mollerà

ROMA, 24 GEN - "Chi non vuole affrontare la giustizia attacca Nordio. Oggi si è insediato il Csm e noi sappiamo che la magistratura deve cambiare. Nordio è l'unico che può cambiare davvero" lo stato delle cose "tanto è forte di suo". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, a L'aria che tira, su La 7. "Nordio è una persona libera, non credo che mollerà", che lascerà l'incarico, "ha una visione bella del Paese. Se deciderà di mollare il problema non sarà per lui, ma per la Meloni".

