Governo: Berlusconi, leali ma abbiamo compito specifico

ROMA, 20 GEN - "Siamo dunque naturalmente e decisamente leali ad una coalizione alla quale proprio noi abbiamo dato vita. Ma dobbiamo sempre ricordare che nel Centro-destra abbiamo un ruolo e un compito specifico, diverso dagli altri componenti della coalizione. Solo noi - nel governo della Nazione - abbiamo un progetto concreto per portare le pensioni a 1000 euro entro la legislatura! Solo noi abbiamo proposte concrete per dare lavoro ai giovani, con la detassazione e la decontribuzione totale dei contratti di primo impiego. Solo noi abbiamo come priorità assoluta il taglio delle tasse, la lotta alla burocrazia e la riforma della giustizia in senso garantista". Lo afferma il leader di Fi Silvio Berlusconi. in un messaggio in occasione della presentazione dei candidati di Fi nel Lazio.

