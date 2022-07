Governo:Di Maio,non si risolvono problemi italiani minacciandolo

ROMA, 12 LUG - "Non possiamo permettere che populismi e sovranismi prendano il sopravvento, generando una crisi di governo. Non si affrontano i problemi dei cittadini minacciando il governo. Con il lavoro, il dialogo e il confronto si trovano le soluzioni. Noi miriamo solo a quelle". Lo dice Luigi Di Maio, leader di Ipf, nel suo messaggio di benvenuto in Insieme per il Futuro ad Emilio Carelli. "Aderisco con convinzione a 'Insieme per il futuro'", ha detto Carelli annunciando la sua adesione al nuovo gruppo politico "perché lo ritengo un progetto politico serio ed uno spazio liberale in cui possono avere ancora senso tutte quelle battaglie civili che avevo condiviso ed abbracciato quattro anni fa, accettando l'invito di Luigi Di Maio ad assumere un impegno diretto nel Movimento 5Stelle di allora e candidandomi deputato".

