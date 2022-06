Governo: Fdi, Draghi sotto fuoco amico

ROMA, 30 GIU - "Quale credibilità internazionale può avere un governo il cui presidente del Consiglio è costretto a lasciare un vertice Nato per colpa dei capricci del capo dell'ex partito di maggioranza relativa? E quale credibilità può avere un governo nel quale una autorevole esponente del partito che esprime anche il ministro della Difesa, interviene in Aula alla Camera per chiedere se l'Italia abbia fatto valere la propria posizione nel vertice di Madrid? E' davvero grave che mentre si prendono decisioni fondamentali sul piano internazionale e della Difesa, Draghi sia sotto fuoco amico". Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati di Fratelli d'Italia della commissione Difesa, Salvatore Deidda, Giovanni Russo e Davide Galantino.

