Governo: Fitto (FdI), unica maggioranza possibile è c.destra

ROMA, 15 OTT - "L'unico governo possibile è quello di una coalizione di centrodestra". Lo ha spiegato il deputato di FdI Raffaele Fitto, escludendo la ricerca da parte della maggioranza di sostegno nel Terzo polo se non si ricomponesse lo strappo con Fi. "Lo escludo", ha dettoFitto, ospite del Live In da Firenze di SkyTg24: "Basta rivedere il percorso di Meloni e FdI per avere una certezza, la coerenza. Siamo stati gli unici, in questi anni in cui si succedevano governi con le maggioranze più strampalate e incredibili, a mantenere fede al rapporto con gli elettori.La coerenza è l'elemento decisivo e fondamentale nel credo politico di Meloni e FdI.

