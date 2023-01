Governo, in archivio ministero nessun documento su Ustica

ROMA, 13 GEN - Nell'archivio del ministero delle Infrastrutture "non è stata rinvenuta alcuna documentazione afferente" alla strage di Ustica "né atti secretati" ed è il motivo per cui da tale archivio non sono giunti documenti all'Archivio di Stato sulle stragi, come prevedono le direttive del governo Renzi e del governo Draghi. Lo ha detto la sottosegretaria Fausta Bergamotto, rispondendo ad una interpellanza di Luigi Marattin (Iv), che ha espresso perplessità sul fatto che negli archivi del ministero competente non vi siano documenti relativi ad atti terroristici a danno di stazioni e aerei avvenuti in quegli anni.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA