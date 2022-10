Governo: La Russa, sarà politico. Tecnici? Non preponderanti

ROMA, 04 OTT - "Un governo si qualifica tecnico non in base al numero dei tecnici, una certa quota c'è sempre stata, ma si qualifica così quando è guidato da un tecnico. Il governo che stanno preparando i leader si fonda un programma comune di forze politiche che lo hanno presentato agli elettori e sarà guidato, se Mattarella darà l'incarico alla Meloni, da un leader di partito. Quindi è un governo politico che potrà giovarsi perchè no di un numero, certamente non grande, di persone che non hanno messo la loro faccia in campagna elettorale non essendo candidati. Il loro numero non sarà preponderante". Lo afferma il senatore di Fdi Ignazio La Russa a radio anch'io

