Governo: Lega, noi responsabili non fessi, vogliamo risposte

ROMA, 05 LUG - "Siamo responsabili sì, ma non siamo fessi. Ci comportiamo bene ma dall'altra parte fanno un po' casino e poi alla fine passiamo per i discoli di turno". Così il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo parlando con la stampa al termine della riunione dei senatori con Matteo Salvini. "Abbiamo fatto delle richieste molto esplicite - spiega - con contenuti precisi, sulla base di quello che il governo farà faremo le valutazioni tutti insieme. Siamo una squadra, non ci saranno solo i parlamentari, i sindaci, i governatori che valuteranno. Ci sarà anche la base della Lega". "Noi siamo leali e seri - conclude Romeo - siamo entrati nel governo per rispondere ad un'emergenza pandemica e in questo momento vogliamo che la nostra gente e i ceti che rappresentiamo abbiano le risposte che chiedono".

