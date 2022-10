Governo: Meloni, partiremo da urgenze come bollette ed energia

ROMA, 10 OTT - "Se e quando il Presidente della Repubblica dovesse affidarci l'incarico, puntiamo ad essere pronti e il più veloci possibile, anche nella formazione del Governo. Lavoreremo per procedere spediti partendo dalle urgenze dell'Italia, come il caro bollette, l'approvvigionamento energetico e la legge di bilancio. Perché il nostro obiettivo è correre, perché non possiamo e non vogliamo perdere tempo. Tutto quello che faremo sarà per difendere gli italiani e non saremo mai disposti a fare scelte che vadano contro l'interesse nazionale". Lo afferma la leader di Fdi Giorgia Meloni, in un passaggio del suo intervento all'assemblea degli eletti del partito.

