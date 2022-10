ROMA, 10 OTT - "Professionisti, docenti, economisti, rappresentanti dei territori, amministratori, uomini e donne che daranno anima e cuore per difendere gli interessi e i diritti del popolo italiano. La squadra di Fratelli d'Italia in Parlamento è pronta a dare il massimo per la Nazione". Lo scrive in un post su facebook la leader di Fdi Giorgia Meloni.

