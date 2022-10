Governo: Ministri nel salone delle Feste al Colle per giuramento

ROMA, 22 OTT - Ministri pronti per il giuramento al salone delle Feste al Quirinale. Tra i primi ad entrare Roberto Calderoli e Raffaele Fitto. I due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani siedono in prima fila uno accanto all'altro. In look total white Maria Elisabetta Alberti Casellati e Alessandra Locatelli accanto a Eugenia Roccella. Nel salone delle Feste del Quirinale dove avviene la cerimonia del giuramento ci sono anche i familiari dei ministri. In prima fila tra gli ospiti il compagno della premier Andrea Giambruno e la figlia Ginevra e la compagna di Matteo Salvini, Francesca Verdini, con i figli del leader della Lega.

