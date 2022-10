ROMA, 26 OTT - "Signora presidente, condivido molte delle linee programmatiche da lei esposte, anche se alcune sono assai diverse dalle mie. Mi rallegro ma ho bisogno di essere convinto dai fatti. Per qesto oggi mi asterrò e valuterò provvedimento per provvedimento". Lo ha annunciato in Aula al Senato il senatore a vita Mario Monti nella discussione sulla fiducia al governo Meloni.

