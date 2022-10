Governo: Pd, Meloni dica in Aula collocazione internazionale

ROMA, 20 OTT - "Se introduciamo un elemento di ambiguità profonda sulla collocazione internazionale rischiamo di indebolire un esecutivo che sta per nascere e il ruolo stesso della nostra Nazione. La proposta che noi abbiamo fatto è: nel momento in cui verrà alle Camere, Giorgia Meloni dovrà chiarire, perché non è che adesso scopriamo che Berlusconi e Salvini sono filo putiniani. Lo erano anche in campagna elettorale". Lo ha detto il senatore e responsabile sicurezza del Pd Enrico Borghi ad Agorà, su Rai Tre. "C'è un punto chiaro su cui il Parlamento si deve esprimere e i partiti della destra devono venire in Parlamento a chiarire qual è per loro la collocazione internazionale dell'Italia, ne va della sicurezza e delle credibilità del Paese" .

