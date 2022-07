Governo: per Conte riunioni informali con vertici M5s

ROMA, 15 LUG - Il leader dl M5s, Giuseppe Conte, secondo quanto filtra, è impegnato in una serie di riunioni informali con i vertici del Movimento, per fare una valutazione di tutti gli elementi emersi nella giornata di ieri. Assieme a Conte, nella sede del partito, fra gli altri c'è il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. Al momento non è stata programmata la ripresa della riunione del Consiglio nazionale del M5s interrotto ieri in tarda serata.

