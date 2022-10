Governo regionale, le consultazioni di Schifani: Fdi ribadisce la richiesta di 4 assessorati

Il presidente della Regione Renato Schifani ha incontrato all’Ars il gruppo dei deputati eletti all’Assemblea regionale siciliana. La delegazione era guidata dai coordinatori regionali del partito di Giorgia Meloni Giampiero Cannella e Salvo Pogliese.

In un clima sereno e rilassato Schifani ha illustrato agli alleati le principali linee di indirizzo su cui intende poggiare il proprio mandato, reiterando l’intenzione di volersi avvalere della prerogativa di utilizzare solo deputati all’interno della sua giunta.

I meloniani dal canto loro hanno ribadito la richiesta di quattro assessorati e della presidenza dell’Ars, facendo pesare al presidente forzista sia il peso della rinuncia al secondo mandato di Nello Musumeci sia il contributo di voti dato all’elezione del neo presidente.

Fratelli d’Italia mantiene dunque il punto sulle postazioni da occupare in giunta e chiede per certi versi che siano replicati a campi inversi i rapporti di rappresentanza in giunta di cinque anni fa all’indomani dell’elezione di Musumeci, con Fi che ebbe quattro assessori e il presidente dell’Ars.

