ROMA, 27 SET - "Io ministro degli Esteri? Non ho proposto nessuna candidatura, sono vicepresidente e coordinatore di Forza Italia, sono appena stato eletto e lavoro per rafforzare la squadra. Io posso fare tutto ciò che serve al nostro Paese come ho sempre fatto". Così il coordinatore di FI Antonio Tajani rispondendo ai giornalisti alla Camera.

