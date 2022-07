Governo: Tajani, italiani sperano Draghi ci ripensi

ROMA, 15 LUG - "Gli italiani sperano che Mario Draghi ci ripensi". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Fi Antonio Tajani a Sky Tg24. Commentando le affermazioni della Lega che dice di non aver paura delle urne anticipate, Tajani ha detto: "Nemmeno noi abbiamo paura delle elezioni. Però se siamo responsabili e verifichiamo se è possibile avere di nuovo Mario Draghi alla presidenza del Consiglio, magari con una maggioranza diversa, per affrontare i problemi degli italiani e se non ci si riesce allora si va al voto. Ma non sono possibili nemmeno ricatti, come anche dire che il governo si può fare solo con M5s. Un governo può vivere altri 9 mesi sotto il ricatto di M5s?", ha concluso.

