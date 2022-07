Gualtieri, termovalorizzatore? Preoccupa stabilità governo

ROMA, 14 LUG - "Preoccupato per il voto al decreto aiuti che potrebbe bloccare il termovalorizzatore? Sono preoccupato per la stabilità di governo, che è importante in un momento così decisivo". Lo ha detto Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, a margine della conferenza stampa di presentazione degli Europei di nuoto in programma nella Capitale. "Abbiamo il Pnrr e il dovere di non sprecare quest'opportunità che ci siamo prefissati in Europa, sono preoccupato per questo. Il decreto sarà approvato", ha aggiunto.

