Guerini, Nato ponga attenzione anche al fianco sud

TRIESTE, 19 SET - "C'è stata una trasformazione sul fianco est della Nato, conseguente al conflitto in Ucraina. E' importante però che la Nato guardi anche al fianco sud, che la Nato mantenga una visione a 360 gradi. Il riverbero della situazione Ucraina nel Mediterraneo si sente: la Russia ha intensificato la sua presenza in questo mare, e anche la Cina. Il fianco sud merita attenzione all'interno dell'alleanza atlantica e l'Italia deve essere efficace in questo quadrante". L'ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, intervenendo al convegno di Limes "le giornate del mare" a Trieste. "Siamo in una fase di rilevantissimi salti tecnologici - ha poi aggiunto - in cui o sei dentro o sei fuori. Se sei dentro sei dentro anche nel protagonismo del mondo industriale. E' dunque essenziale continuare l'ammodernamento del nostro strumento militare, si tratta di passaggi che richiedono scelte e responsabilità che però non sempre sono capiti".

