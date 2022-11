I dem e l'elezione di Galvagno: «Ha i voti di De Luca, altro che centrodestra compatto»

Secondo i Dem Galvagno è stato eletto grazie al soccorso messinese e cioè al sostegno dei gruppi guidati da Cateno De Luca.

«Tanti auguri al neo presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno il più giovane della storia del Parlamento più antico d’Europa - ha detto il deputato regionale e segretario dei Dem siciliani, Anthony Barbagallo - Ma non possiamo non notare come l'elezione di oggi è arrivata grazie al soccorso messinese mentre a sala d’Ercole la maggioranza di centrodestra è naufragata alla prima prova d’aula».

«La prossima settimana nel corso delle votazioni dell’ufficio di presidenza - prosegue Barbagallo - i siciliani vedranno pure il prezzo della compravendita: la vice presidenza dell’Ars con cui la maggioranza ricambierà il favore. È una vergogna che tradisce il voto dei siciliani - conclude - che hanno votato Cateno De Luca in opposizione del centrodestra e invece da oggi lo trovano fedele alleato».

«I voti di De Luca? Non sappiamo la provenienza dei voti che mi sono arrivati dalle opposizioni, ma certamente provo un grandissimo senso di responsabilità. Ho già ringraziato personalmente tutti i colleghi. Io non ho mai nascosto un rapporto di stima e rispetto con altri parti politiche» ha detto il neo presidente Galvagno parlando con i giornalisti dopo la sua elezione. Galvagno è stato eletto con 43 voti. Secondo i calcoli fatti in aula, avrebbe ottenuto otto voti dal gruppo di Cateno De Luca.

