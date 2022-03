Il decreto Ucraina approvato in via definitva: dalle armi all'accoglienza, ecco cosa prevede

L’Aula del Senato conferma oggi la fiducia al Governo sul decreto Ucraina con voti 214 voti favorevoli, 35 contrari e nessun astenuti. Il provvedimento è approvato in via

definitiva. Dall’invio di armi alle misure per l'accoglienza dei profughi ucraini: ecco che cosa prevede il decreto legge.

PARTECIPAZIONE AD OPERAZIONE NATO. Il decreto legge prevede la partecipazione, fino al 30 settembre 2022, di personale militare italiano alle iniziative della NATO per l’impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), e fino al al 31 dicembre 2022 la prosecuzione della partecipazione di personale militare al potenziamento di una serie di dispositivi della NATO.

LE MISURE. Tra le innovazioni introdotte nel testo durante l'esame alla Camera, la possibilità per Giornalisti, fotoreporter e operatori che dovranno andare a lavorare in Ucraina per documentare le operazioni belliche di acquistare, in deroga ai divieti in vigore in Italia, e dunque senza il porto d’armi, giubbotti antiproiettile ed elmetti da utilizzare a loro protezione. Il testo stabilisce, inoltre, fino al 31 dicembre la cessione di mezzi ed equipaggiamenti militari all’Ucraina non letali di protezione a titolo gratuito, la semplificazione delle procedure per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore dell’Ucraina, ad esclusione delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, il potenziamento per la funzionalità e la sicurezza degli uffici e del personale all’estero e dell’Unità di crisi del Ministero degli Esteri.

IL GAS. Viene prevista la possibilità di adozione da parte del ministro della Transizione ecologica di misure preventive per assicurare la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale.

L’ACCOGLIENZA. Arrivano interventi normativi e finanziari legati alla gestione dell’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina. In particolare, viene autorizzata l’attivazione di 3.000 posti aggiuntivi nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), costituito dai servizi di accoglienza integrata progettati dalla rete degli enti locali (c.d. seconda accoglienza), per i cittadini ucraini, in conseguenza del conflitto in corso. Sono poi previste misure a favore di imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia, ed a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina svolgono attività di studio o ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica e gli enti di ricerca.

