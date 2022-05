Il governo ancora sotto all'Ars, salta la norma dei contenziosi

Governo Musumeci di nuovo battuto in aula. Con voto segreto (35 favorevoli), l’Ars ha approvato un emendamento soppressivo del Pd che ha di fatto cassato l'articolo 17 (definizione di contenziosi) del ddl stabilità. La norma autorizzava la spesa di 5,1 milioni: 5 mln per i lavori di completamento degli allacciamenti dei bacini dei torrenti Serieri e Scioltabino al serbatoio della Diga Olivo e 100 mila euro per la definizione «dell’accordo di bonario componimento finalizzato al superamento del contenzioso in atto tra la Regione siciliana e il gruppo di cooperazione territoriale europea Grct ArchiMed».

Dopo la bocciatura, l’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao ha chiesto la sospensione dell’aula sostenendo di doversi confrontare con la Ragioneria generale perché con la soppressione dell’art. il governo adesso dovrebbe appostare ulteriori 20 milioni di euro nel fondo contenziosi, togliendo risorse da altri capitoli di bilancio. Le opposizioni hanno contestato la reazione dell’assessore, replicando che l'Assemblea non può avallare contenziosi che riguardano l'amministrazione regionale.



