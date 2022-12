Il governo ha posto la fiducia in Aula al Senato sulla legge di bilancio. A chiederla il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia in Aula al Senato sulla manovra prenderanno il via domani dalle 9.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA