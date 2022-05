Il M5s mobilita in Sicilia eletti e cittadini per le primarie del centrosinistra

In Sicilia il M5s ha messo in moto la macchina di avvicinamento alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato alla presidenza della Regione, dove si voterà in autunno. Domenica sera, deputati regionali sindaci e parlamentari nazionali eletti in Sicilia si sono riuniti da remoto; domani sera è in programma un ulteriore incontro con consiglieri comunali e attivisti per mobilitare la base nei territori. Tutto questo in attesa della definizione dell’intero percorso politico e tecnico che coinvolge M5s, Pd, Cento passi, Art.1, Sinistra e Verdi.

