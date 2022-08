Il M5s pone alla Chinnici 9 condizioni: «Se dice un solo no, correremo da soli»

Nel giorno del suo cinquattottesimo compleanno, videocollegato da una non meglio identificata amena località, Giuseppe Conte regala al M5S siciliano una supercazzola degna dell’altro conte (con la “c” minuscola), Raffaello Mascetti. Tutti, non solo fra i grillini, pendono dalle sue labbra per ascoltare il verdetto sull’alleanza con il Pd alle Regionali. E invece il leader non decide un bel niente. Intervenendo via Zoom all’assemblea regionale del movimento in corso a Palermo, Conte discetta di trattativa Stato-mafia («Quella sentenza pone questioni su cui la politica non può essere indifferente»), invitando gli attivisti a leggere un suo intervento oggi in edicola sul Fatto Quotidiano, si sofferma sulla transizione ecologica («Non è una moda, noi contestiamo gli inceneritori e Musumeci li sostiene»), ribadisce il no alle trivelle. E poi affonda sulla giustizia sociale: «Noi non consentiremo mai che ci sia un siciliano che semplicemente perché non ha un santo protettore in terra, non ha un aggancio in qualche potentato politico, economico, editoriale non conti nulla, sia emarginato».

E sulle Regionali del 25 settembre, per le quali il M5S ha l’acqua alla gola per i tempi ristrettissimi sulla scelta di appoggiare Caterina Chinnici, vincitrice delle primarie, o andare da soli in ossequio alla rottura nazionale con il Pd? Nessuna indicazione, Conte non ci mette la faccia. E lascia sul tavolo una vaga cambiale in bianco: «Questa Sicilia la dobbiamo trasformare. Sarò con voi per trasmettere questo messaggio ai siciliani. Vi lascio al dibattito con la consapevolezza che nelle prossime ore e nei prossimi giorni saremo chiamati a scelte importanti, ma qualsiasi scelta faremo in Sicilia noi saremo assolutamente motivati da un assunto: dobbiamo far pesare la nostra forza politica, i nostri principi, i nostri valori, la nostra intransigenza nei confronti di qualunque altra forza politica. Non possiamo permettere che la Regione Siciliana sia amministrata senza che ci si scontri con la nostra asticella che è altissima perché i nostri principi e valori non sono negoziabili».

Per il leader «qualunque campo definirà il nostro perimetro di azione sarà il campo giusto e contrasteremo tutti coloro che intenderanno la vita politica come uno scambio di favori, come un accomodamento per gestire potere, come una modalità per perpetrare uno status quo che ci lascia completamente insoddisfatti». E infine la frase strappa-applausi: «Noi siamo quelli che stanno dalla parte giusta».

Ma quale parte? Dove? Come? Con chi? «Noi siamo coerenti, il Pd ci dica quello che vuole fare, a Roma e in Sicilia. Conte ascolterà la base e insieme decideremo, anche se l’ultima parola sarà del nostro presidente», dice Barbara Floridia, candidata sconfitta alle primarie, prima dell’incontro. Ma l’ex premier lascia subito l’assemblea-fiume, finita poi intorno a mezzanotte.

No, Conte non ascolterà nessuno. Nemmeno la maggior parte dei big siciliani, favorevoli alla strategia espressa fra le righe da Giancarlo Cancelleri: «Dovremo decidere cosa fare - scandisce il sottosegretario - se avere un nostro candidato governatore o se mantenere fede, con un poco di coraggio e forse di follia, agli impegni che avevamo preso. Lo decideremo insieme ma quello che è indubbio e che il 25 settembre dobbiamo vincere questa battaglia». Sulla stessa linea, con alcuni distinguo, molti dei parlamentari regionali e nazionali. Ma quando l’ex capogruppo all’Ars, Giovanni Di Caro, evoca il concetto di «ridiscutere con il Pd di idee», un’attivista palermitana (la signora Lima, non parente di Sergio, portavoce di Claudio Fava) sbotta: «Vai a buttarle, le idee. Buttale, con tutto il Pd! Ma di che c... parli? Ma vatinni...». Segue un fragorosissimo applauso, sintomo di una base in rivolta contro il mantenimento dell’alleanza. «Non abbiamo paura di andare da soli, mai più col Pd», è il sentiment diffuso. Parlano in tanti, forse in troppi. Ma è il senso dell’«uno vale uno».

L’idea di compromesso è la “mozione 5”, nel senso di Patrizio Cinque, ex sindaco di Bagheria: «I due forni sono diversi: quello nazionale è elettrico, quello regionale è a legna. Convochiamo la Chinnici, ci dica che è la nostra candidata, che la sua non è l’agenda Draghi, ma l’agenda Chinnici». Una linea esplicitata da Floridia (che non risponde al capogruppo M5S a Catania, Graziano Bonaccorsi: sarà lei la candidata in caso di rottura col Pd?): «La dottoressa Chinnici ci dica cosa vuole fare con i termovalorizzatori, con la sanità. Se ci stanno va bene, altrimenti ciao ciao. Noi siamo pronti a tutto».

Chiude il capogruppo-referente regionale Nuccio Di Paola che sottolinea la necessità di «scelte coraggiose». Che, in questa notte, per un M5S confuso, coincidono con il dare l’ultima chance al Pd. E soprattutto a Chinnici, per ascoltarla su «nove proposte sulle quali non accetteremo il no nemmeno su una. Porteremo sul tavolo nove temi siciliani, come nove erano i punti sottoposti da Conte a Draghi, la tutela dell’ambiente, la sanità, la giustizia sociale e la legalità. Ee se diranno no solo ad uno di questi allora saremo pronti a rompere l’alleanza e ad andare da soli».

