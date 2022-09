Il ricorso dei giuristi messinesi contro il Rosatellum pendente da 2 anni: «Si voterà con legge incostituzionale»

Dieci giuristi messinesi, tra cui Enzo Palumbo già senatore del partito liberale e componente del Csm, sostengono che il 25 settembre si voterà con una legge elettorale incostituzionale. La loro tesi, sviluppata in un ricorso, è da quasi due anni e mezzo all’esame della Corte d’appello di Messina. Si sono già tenute sette udienze e l'ultima è stata rinviata al 20 febbraio 2023. «Siamo - sostengono i giuristi - di fronte a una sorta di gioco dell’oca tra rinvii d’ufficio a lontanissime udienze e inutili tentativi di anticiparle con reiterate istanze, in esito alle quali l'udienza è stata anticipata e nuovamente differita d’ufficio per la mancata sostituzione del giudice che doveva occuparsene».

Pubblicità

Le lungaggini del giudizio sono criticate dai giuristi, tra i quali docenti universitari e avvocati. Nel loro ricorso ricostruiscono il travagliato iter parlamentare seguito per l'approvazione del «Rosatellum» e segnalano una presunta violazione dei principi della sovranità popolare, della pari dignità e dell’eguale capacità politica ed elettorale, attiva e passiva dei cittadini.

Denunciata anche la violazione dei principi di rappresentanza territoriale, tutelata dalla Costituzione con la previsione del voto personale che, secondo i ricorrenti, il «Rosatellum» non garantisce quando prescrive "l'irragionevole voto congiunto tra candidati nei collegi uninominali maggioritari e nei collegi plurinominali proporzionali, oltre che per il meccanismo di trascinamento tra candidati e liste estranei al territorio dell’elettore».

A causa dei tanti rinvii, sostengono ancora i giuristi, una decisione arriverà quando il nuovo Parlamento si sarà insediato e «quindi non ci sarà più nulla da fare, almeno per la prossima legislatura, eletta con questa legge che tutti considerano pessima, e che i ricorrenti, quasi tutti di area liberale, hanno sin qui inutilmente contestato anche alla luce dei principi fissati dalla Corte costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità del famoso «porcellum».



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA