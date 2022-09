Il ritorno della Dc e Totò Cuffaro gongola: «Umili con gli ultimi e forti con i forti»

«Abbiamo combattuto una buona battaglia, abbiamo riportato un ideale in politica, abbiamo difeso i nostri valori, abbiamo conservato la fiducia nelle Istituzioni tutte. Grazie a tutti i siciliani che hanno creduto nel nostro progetto». Gongola il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro, all’indomani del risultato del suo partito che ha “sorpreso” molti analisti.



«La DC è il sogno che si realizza per tanti che hanno ancora la voglia di sognare e il bisogno di credere che ci può essere ancora la Buona Politica. La Democrazia Cristiana che abbiamo ricostruito – continua – è un partito giovane come generazione e con tante donne, giovane nello spirito. Un partito che vuole parlare al cuore delle persone e portare un po’ di gioia e di umanità ad una politica spenta e distratta. Un partito che vuole servire le Istituzioni e non servirsene e vuole ascoltare le persone, prima che parlare con loro, perché si sentano partecipi e non escluse. Una DC umile con gli ultimi e forte con i forti, un partito che dia voce a chi non ha possibilità di farsi ascoltare e che lavori per salvaguardare l’ambiente, rendere pulita la Sicilia, creare occasioni di sviluppo e di lavoro nell’indispensabile rispetto della legalità e del rigore morale. Una DC di tutti, libera, aperta e plurima. Adesso, tutti insieme, aiutiamoci ad amare e a servire la nostra terra con tutta la passione e la forza che possiamo», conclude Cuffaro.

