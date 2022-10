ROMA, 17 OTT - È cominciato il vertice tra la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni e il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi nella sede di FdI in via della Scrofa. L'incontro andrà bene? "Sì sicuramente, me lo auguro e ne sono convinto", ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa riferendosi all'incontro.

