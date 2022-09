E’ Petralia Soprana il comune al top in Sicilia per la percentuale di elettori che ieri sono andati a votare: secondo il sito della Regione Siciliana nel paese del Palermitano il dato dell’affluenza è stato del 73,16%. Gli fa da contraltare Acquaviva Platani, in provincia di Caltanissetta, che ha fatto registrare il 16,89% di votanti. Nelle città capoluogo in Sicilia si è votato di più a Messina (53,4%) e di meno a Enna (39,9%).

