Incontro Salvini-Moratti a Roma, punto sui fondi del Pnrr

MILANO, 26 OTT - Si sono incontrati a Roma Matteo Salvini e Letizia Moratti nella sede del ministero delle Infrastrutture. Sede istituzionale dunque per un incontro istituzionale fra il ministro delle Infrastrutture e vicepremier e la vicepresidente della Lombardia e assessore regionale al Welfare. Appuntamento "molto cordiale", spiegano fonti della Lega, servito per fare "il punto della situazione con particolare riferimento a fondi Pnrr, investimenti e strutture sanitarie". Nessun riferimento dalla Lega dunque alla questione politica di cui Moratti è al centro, ovvero la sua possibile candidatura per il centrodestra alle prossime regionali (dove il Carroccio con il segretario Salvini ha più volte ribadito di volere ricandidare l'attuale governatore Attilio Fontana), l'ipotesi di affidarle la guida delle Olimpiadi invernali 2026 o un altro incarico di prestigio.

