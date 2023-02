Infrastrutture, Rixi «Sicilia sarà hub d'Europa nel Mediterraneo»

«La Sicilia ha un potenziale straordinario. Strade, ferrovie, infrastrutture e il Ponte sullo Stretto contribuiranno a fare dell'Isola l'hub d'Europa nel Mediterraneo». Lo afferma il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, in un intervista a La Sicilia, aggiungendo che "ministero e governo sono al lavoro sui danni provocati dal ciclone che nelle ultime ore ha colpito" l'isola. "Questo - sottolinea Rixi - ci fa capire che le nuove opere dovranno essere più resilienti al cambiamento climatico. Il Pnrr prevede 1,4 miliardi per sistemi di monitoraggio dinamico su ponti, viadotti e tunnel. Il Mit punta sulla prevenzione e il 13 febbraio è stato pubblicato un bando di gara da 44 milioni per rilievi e controlli su gallerie della rete Anas, di cui 2,5 milioni per la struttura territoriale della Sicilia".

Sul Ponte sullo Stretto il viceministro spiega che è "un'opera che deve unire, dopo 50 anni di chiacchiere, la Sicilia all'Italia per rilanciare l'economia del Meridione" ed è "già parte integrante della rete europea Ten-T e Bruxelles ci guarda con interesse". Sul 'caro biglietti aerei' in Sicilia, Rxi ricorda che "il Mit su molte tratte ha investito sulla continuità territoriale, a vantaggio dell'utenza". "In Sicilia - osserva - i collegamenti interessati hanno riguardato le tratte su Trapani con 6 destinazioni e Comiso con 2. Qui è stata conferita la delega alla Regione d'indire un'apposita Conferenza di servizi per istruire una nuova continuità. Per i residenti di Sicilia e Sardegna abbiamo costituito un fondo con una dotazione di 5 milioni per il 2023 e 15 milioni dal 2024. Il Mit, insieme al Mef e all'Autorità di regolazione dei trasporti, è, inoltre, al lavoro per il miglioramento del sistema di calcolo dei diritti aeroportuali a beneficio dei costi". Sull'inserimento dell'insularità in Costituzione, il viceministro dice che "con la legge di Bilancio 2023 abbiamo incrementato la disponibilità finanziaria da 7,5 a 10 milioni all'anno per l'assegnazione delle attività di collegamento veloce passeggeri tra i porti di Messina e Reggio Calabria". "Le precedenti gare del 2022 - ricorda - si erano concluse con l'esclusione del partecipante o con la mancata partecipazione di aspiranti aggiudicatari".

