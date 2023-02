Insediato alla Camera il giurì d'onore sul caso Cospito

ROMA, 15 FEB - Si è riunito per la prima volta alla Camera il giurì d'onore costituito chiesto dal Pd dopo le affermazioni di Giovanni Donzelli in Aula sul caso Cospito. La commissione di indagine è presieduta da Sergio Costa, e composta da Fabrizio Cecchetti, Annarita Patriarca, Roberto Giachetti e Alessandro Colucci oggi ha delineato la road map delle audizioni dei soggetti interessati per accertare la violazione dell'onorabilità dei soggetti citati nel suo intervento in Aula. Le audizioni avranno inizio la prossima settimana. In seguito si deciderà, comunque non oltre il 10 marzo.

