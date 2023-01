Intercettazioni:Foti,conciliare informazione con diritto privacy

ROMA, 20 GEN - "Io credo che si debba conciliare il diritto dell' informazione a quello della privacy e della possibilità di una persona di difendersi senza dover essere messa alla gogna. Sono state divulgate intercettazioni senza reato e io dico che quelle che non hanno rilevanza non devono essere diffuse posto che la Costituzione prevede anche la riservatezza delle conversazioni". Lo afferma Tommaso Foti, capogruppo di Fdi alla Camera commentando le parole del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro che ha annunciato misure "anche per i giornali" in merito alla diffusione delle intercettazioni.

