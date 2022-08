Intervista con il candidato del M5s alla Regione Nuccio Di Paola: «Ecco perché abbiamo rotto col Pd e perché possiamo vincere»

«Ci abbiamo provato davvero, glielo assicuro. Fino in fondo. Ma ormai era politicamente impossibile».

Sa come si dice a Catania?

«Come si dice?»

“Cunnutu cu ci criri”. Ha bisogno di traduzione simultanea?

«No, ho capito».

E a Nuccio Di Paola scoppia una risata che prova a contenere. Poi la lascia andare, anche per stemperare la tensione delle ultime ore.

Il capogruppo all’Ars, nonché referente regionale, ora persino candidato governatore del M5S incoronato da Giuseppe Conte dopo la rottura col Pd sulle Regionali, sta rientrando a Gela. «Faccio una doccia, riallineo i pensieri. E poi comincia questa nuova avventura».

Nemmeno un bambino - e Barbagallo è un over 45 - poteva ancora credere al vostro giochetto: Conte era da sempre contrario all’alleanza in Sicilia, gli attivisti vi insultavano solo a sentire nominare il Pd. Il finale era già scritto...

«E invece noi ce l’abbiamo messa tutta. Il movimento nella trattativa ha fatto tante rinunce, mostrando buona volontà. Il Pd nemmeno una. Le viene in mente una sola richiesta, un solo tema a cui hanno detto sì?».

A memoria: il rifiuto dei termovalorizzatori, tanto per cominciare...

«E invece no. Perché, a fronte delle aperture sulla stampa, quando abbiamo affrontato l’argomento con il Pd e la Chinnici la risposta è stata: “Vedremo”. E cioè si doveva studiare il bando, verificare se converrebbe pagare le penali... Insomma, un altro no. Dopo quello sul nome della Chinnici accanto al simbolo del Pd, dopo il surreale dibattito sugli impresentabili dem...».

Conte sostiene che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ma è l’alibi perfetto per rompere...

«Macché alibi. A un certo punto Barbagallo sembrava volere che fossimo noi a chiederglielo per uscire dall’imbarazzo con i suoi. Ma se te l’ha già chiesto la tua candidata, cosa vuoi da noi?».

Con Barbagallo è finito anche un rapporto personale.

«No, questo no. Politicamente in questo momento non abbiamo più nulla da dirci, ma non voglio rovinare i rapporti umani costruiti in questi mesi».

Non sarà facile, visto che vi accusa di «alto tradimento»...

«Le rubo un bel neologismo che ha usato in un suo articolo: quando parla così, “musumeceggia”. Io, quando già aveva usato un’espressione simile gli avevo dato un consiglio: Anthony, di’ qualcosa di sinistra...».

L’ha sentito dopo la rottura?

«No, non ho avuto modo».

E Caterina Chinnici? L’avete mollata, magari farle una telefonata sarebbe un bel gesto...

«Le ripeto, sto tornando a Gela. Fra un po’ mi metto a fare le cose più urgenti. La chiamerò stasera (ieri per chi legge, ndr). È una persona a modo, una donna squisita. Ma pure lei è vittima dell’arroganza del Pd...».

Insomma: tutta colpa del Pd. Nemmeno un po’ di responsabilità per chi, come ad esempio Cancelleri e Trizzino, nel M5S continuava a rassicurare Barbagallo sulla tenuta dell’accordo?

«Sulla linea in Sicilia tutto il gruppo è stato compatto. Giancarlo e Giampiero sono stati leali, come tutti noi. Il Pd invece no, ci ha mancato di rispetto: voleva imporre tutte le condizioni, mentre candidavano gli uomini di Di Maio pure in Sicilia. L’ultimo sfregio. C’è un limite a tutto. Sarebbe stato un matrimonio fra separati in casa: non c’era più la scintilla, s’era spento tutto».

Vi assumete la responsabilità di riconsegnare la Sicilia al centrodestra?

«E perché? Noi possiamo vincere. Il M5S è come se avesse tre liste: quella per l’Ars, quella nazionale e i candidati nei collegi. Se Cancelleri avesse avuto tre liste, nel 2017 avrebbe vinto, alle ultime Europee in Sicilia abbiamo preso il 30 per cento. Non sarei così pessimista. Mi vede già sconfitto?».

No, per carità. È bello vederla ottimista. Com’è stato incoronato da Conte?

«Durante un vertice col gruppo regionale su Zoom, Giuseppe ci ha ufficializzato la linea sulle regionali. E poi ha riavvolto il nastro sui tre candidati indicati prima delle primarie, tutt’e tre proposte valide».

E perché non puntare su Floridia, la vostra candidata alle primarie? Come volevasi dimostrare: s’era già piazzata in un posto blindato al Senato...

«Barbara è capolista al Senato, ma ci darà comunque una grossa mano».

Restavate lei e il suo rivale Sunseri...

«Conte ha chiesto a tutto il gruppo, vista la situazione d’emergenza, di stringersi attorno alla candidatura più naturale, quella del referente regionale. E mi dispiace contraddirla sul clima: Conte ha speso bellissime parole su Luigi, che poi ha fatto un intervento di grande maturità politica. Con Sunseri nessuno scontro, correremo fianco a fianco...».

Che campagna elettorale sarà la sua? Proverà, da grillino in corsa solitaria, a recuperare il voto di pancia? Sarà più deluchiano di De Luca?

«La deludo anche su questo: non inseguirò il populismo di De Luca. Porterò avanti tutti i nostri temi, quelli di una forza che ha dimostrato di saper governare, per cambiare la Sicilia. Io sono sempre stato un moderato, nel rapporto con tutti gli altri all’Ars e nelle nostre dinamiche interne. Ed è anche per questo che, nonostante la rottura, non vorrei rovinare i rapporti personali con alcuni della coalizione»

L’ha chiamata coalizione. Non lo è più.

«Vero. E al Pd voglio augurare un in bocca al lupo con il loro alleato Di Maio».

Non le basta quello che gli ha fatto?

«Se dovessero avere problemi, possono sempre votare per il candidato del Movimento 5 Stelle... ».

Twitter: @MarioBarresi

