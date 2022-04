Intimidazioni contro consigliera Puglia favorevole a discarica

BARI, 10 APR - "Alla Parchitelli che ha preso 500 voti a Mola gli auguriamo 500 possibilità di andare in uno 048" (codice che si riferisce all'esenzione sanitaria per i malati di tumore, ndr)". E' uno dei manifesti che questa mattina sono comparsi nella piazza di Mola di Bari, contro la consigliera regionale del Pd Lucia Parchitelli per aver difeso la riapertura della discarica Martucci, tra Mola e Conversano. Qualcuno durante la notte scorsa, oltre ai manifesti, ha anche piazzato una croce nel prato in piazza. "Invitiamo gli elettori molesi - si legge su un altro cartello - a prendere le distanze da tutti i partiti politici e le liste civiche che hanno votato a favore della discarica Martucci e non votarle alle prossime elezioni amministrative". "Quello che è accaduto stamattina in piazza è vergognoso - commenta su facebook il sindaco Giuseppe Colonna - e prendo pubblicamente e nettamente le distanze". "Vogliono - prosegue - inquinare il clima politico e sociale della nostra società: non glielo consentiremo. Da parte mia perseguirò nelle sedi opportune gli autori di questo inqualificabile gesto".

