Ipf: Martinciglio lascia gruppo Camera, torna al M5s

ROMA, 24 GIU - Prima defezione nel gruppo Insieme per il Futuro alla Camera. A due giorni dalla costituzione, Vita Martinciglio lascia e torna al M5S. Lo ha comunicato la stessa deputata ai colleghi di Ipf. Il gruppo dei deputati vicini a Luigi Di Maio scende, dunque, a cinquanta componenti. Ai colleghi in Ipf Martinciglio ha spiegato di aver "vissuto con sofferenza la decisione di lasciare il gruppo per fare parte di questo nuovo progetto. Alla fine il cuore ha avuto la meglio su tutto il resto".

