Iran: Khamenei,l'hijab è un obbligo religioso,va osservato

TEHERAN, 04 GEN - "L'hijab deve essere osservato, perché è una necessità religiosa. È la Sharia e non ci sono dubbi sul suo obbligo": così, dopo oltre tre mesi di proteste, il leader supremo della rivoluzione islamica, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei. Durante i recenti "scontri", ha detto, i nemici hanno sperato che le donne non indossassero l'hijab "ma sono stati schiaffeggiati", ha detto Khamenei. "Non è giusto che alcune donne non osservino l'hijab integrale, ma non dobbiamo dire che sono contro la religione o la Rivoluzione islamica. Sono le nostre figlie", ha detto aggiungendo che "tuttavia, dovrebbero essere corrette".

