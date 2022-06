Ius Scholae: Letta a Lega, non arretriamo di un millimetro

ROMA, 30 GIU - "Rimango senza parole se si pensa di fare cadere un governo se non si vogliono dare diritti. Sullo ius scholae non arretriamo di un millimetro. Il metodo della Lega e di Salvini è incomprensibile: è un tema parlamentare non di governo. Cosa avremmo dovuto fare noi quando cadde il ddl Zan?". Lo afferma il segretario del Pd, Enrico Letta, nel suo intervento alla Direzione nazionale del partito. "Non subiremo ricatti sulla testa di queste famiglie, di questi ragazzi".

