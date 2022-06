ROMA, 29 GIU - "Incredibile, vergognoso e irrispettoso per gli italiani. In un momento di crisi drammatica come questo, la sinistra mette in difficoltà maggioranza e governo insistendo su cittadinanza agli immigrati e cannabis anziché occuparsi di lavoro, tasse e stipendi". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a proposito dell'arrivo in aula della Camera del ddl sullo ius scholae e sulla cannabis

