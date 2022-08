L'Anpi a Giorgia Meloni: «Solo col fascismo serviva la “tessera” per fare carriera»

«Ricordo all’on. Meloni che l’unico periodo storico in cui era necessario avere una tessera per fare carriera fu il ventennio e che, in particolare, nel 1931, si impose ai professori universitari di prestare il seguente giuramento: «Giuro di essere fedele al Re, ai suoi Reali successori e al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l’ufficio di insegnante e adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria ed al Regime Fascista. Giuro che non appartengo né apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii coi doveri del mio ufficio». Così Gianfranco Pagliarulo, presidente Anpi, dopo alcune dichiarazioni della presidente di FdI Giorgia Meloni a Catania.

Pubblicità

«La sinistra ha paura di uno Stato in cui ti misuri indipendentemente dalle tessere che hai - aveva detto la Meloni a Catania - sei hai quella del Pd o sei amico, o sei un lecchino, ma perché sei bravo. Io sogno una Nazione nella quale tu per essere un buon docente non devi avere la tessera della Cgil, per fare bene il magistrato non devi essere per forza iscritto all’Anm».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA