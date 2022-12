L'Ars approva variazioni di bilancio e la proroga per i precari Covid

Con 38 voti a favore e 16 contrari l'Ars ha approvato il ddl di variazioni di bilancio, da circa 68 milioni di euro. Il testo contiene, tra l’altro, la proroga fino al 28 febbraio dei contratti per i lavoratori amministrativi impegnati nell’emergenza Covid: la norma è stata proposta dal governo sotto forma di emendamento aggiuntivo, con il sostegno dei diversi gruppi parlamentari.

Pubblicità

«Ieri ho incontrato una delegazione di lavoratori e ho preso un impegno che ho subito mantenuto, grazie anche alla sensibilità del Parlamento regionale sul tema». Così il presidente della Regione, Renato Schifani, sull'approvazione all’Ars dell’emendamento alle variazioni di bilancio, che consente di prorogare per 60 giorni il contratto di lavoro del personale tecnico e amministrativo impiegato nella sanità durante l’emergenza Covid. "Lavoreranno ancora per due mesi e nel frattempo c'è l’impegno di tutte le parti coinvolte a sedere a un tavolo tecnico, che istituiremo presso l’assessorato alla Salute, che cercherà di individuare possibili percorsi per l’impiego di queste risorse umane", ha aggiunto Schifani.

Un altro emendamento approvato poi consente ai laboratori d’analisi siciliani più piccoli, che hanno in corso l’iter di aggregazione per raggiungere il minimo delle 200 mila prestazioni annue previste dalla normativa, di potere adempiere all’obbligo entro il 30 giugno 2023. «Si tratta di una norma che non comporta alcuna spesa per la Regione - afferma Stefano Pellegrino, fra i firmatari del provvedimento - che renderà più agevole per i laboratori più piccoli l'adempimento di un iter burocratico complesso senza sottrarre tempo ed energie alla fondamentale attività diagnostica. Un modo anche per riconoscere il valore del lavoro svolto da queste strutture nel periodo della pandemia a supporto del sistema sanitario regionale, alleggerendo il carico di esami e tamponi connessi al Covid».

Dopo l’approvazione delle variazioni di bilancio, il presidente vicario dell’Ars, Nuccio Di Paola, ha comunicato che l’Assemblea tornerà a riunirsi il 10 gennaio per votare l’esercizio provvisorio per un mese. Dal 9 gennaio si riuniranno le commissioni per l’esame della manovra finanziaria, che dovrà arrivare in aula il 23 per essere approvata entro il 31 gennaio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA