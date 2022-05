L.elettorale:Tajani,non credo ci siano i tempi per cambiarla

ROMA, 27 MAG - "La legge elettorale bisognerebbe farla ad inizio legislatura ora non vedo i tempi necessari. Ci sono ancora tante cose importanti da fare, poi come la cambiamo? Io temo che non ci sia il tempo per arrivare ad una buona legge elettorale, credo che sia difficile cambiare questa legge e poi abbiamo visto che cambiando le leggi non sempre abbiamo avuto governi stabili". Lo afferma il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani al Forum ANSA

