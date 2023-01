L'europarlamentare no vax Donato aderisce alla Nuova Dc: «Cuffaro è il più affidabile come integrità morale»

L’europarlamentare Francesca Donato, nota per le sue posizioni no vax, eletto con la Lega, ha annunciato la sua adesione alla Dc Nuova, guidata in Sicilia dall’ex governatore Totò Cuffaro. Donato, eletta a Strasburgo nel 2019 nelle liste della Lega, aveva abbandonato il partito di Salvini nel 2021. «Ho messo in conto che molte persone non capiranno la mia scelta - dice la parlamentare europea - mi dispiace perché oggi Cuffaro è il più affidabile come integrità morale: i suoi scheletri sono venuti tutti alla luce, ha ammesso gli errori e ha accettato la condanna. Oggi è una persona completamente diversa. Lui è molto amato in Sicilia perché ha delle qualità straordinarie».



