L'opposizione protesta contro i tempi della Manovra

ROMA, 27 DIC - In protesta contro le tempistiche per l'esame della manovra, le opposizioni occupano la commissione Bilancio al Senato, impedendo la ripresa dei lavori. Una ventina di senatori di Pd, M5s, Terzo polo e Avs hanno preso posto ai banchi della presidenza, scattandosi anche delle foto con i telefonini, nonostante i commessi di Palazzo Madama ricordassero che non è consentito. Dopo qualche minuto, la senatrice del M5s Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato, ha cominciato a leggere ad alta voce la Relazione tecnica di passaggio della manovra da una Camera all'altra.

