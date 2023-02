L'Ora di Costituzione, Senato lancia studenti 'influencer' Carta

ROMA, 16 FEB - A lezione di Costituzione, una al mese, per molti studenti presenti nel palazzo del Senato e altri collegati in streaming. Obiettivo, diventare "influencer" della Costituzione. E' l'iniziativa sostenuta dal Senato e intitolata 'L'ora della Costituzione' che prevede un ciclo di incontri con alcuni costituzionalisti che illustreranno i principali articoli della Carta agli studenti. I contenuti saranno diffusi anche attraverso il sito dell'Ansa. L'idea del ciclo di approfondimenti è stata di Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama. "Ne ho parlato con il presidente La Russa che mi ha incoraggiato ad andare avanti - spiega il senatore durante la presentazione alla stampa nella sala Nassiriya del Senato - e poi con l'amico e oggi ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Sono partito dalla legge approvata nel 2019 che prevede lo studio dell'educazione civica e della Costituzione, ma poi nelle nostre scuole della Costituzione se ne parla poco. Quindi l'idea di questa iniziativa è far conoscere a fondo la nostra Carta".

