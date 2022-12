La Russa, in Italia serve ancora pacificazione nazionale

ROMA, 21 DIC - "Vorrei che, al termine del mio mandato, avessimo fatto un piccolo passo in avanti sulla pacificazione e nessuno mi venga a dire che non ce n'è bisogno. A quasi 77 anni dalla fine della guerra siamo ancora in qualche modo in un interminabile dopoguerra, in alcuni momenti di vita pubblica c'è ancora un'Italia non sempre pacificata, pur nelle inevitabili e doverose differenze di pensiero. Se riuscissimo a fare un passo in avanti sul grado di accettazione del pensiero altrui, sempre nel rispetto delle leggi,daremmo un contributo importante". L'ha detto il presidente del Senato, La Russa nella consueta cerimonia degli auguri natalizi.

