MILANO, 14 NOV - "Ciò che da presidente del Senato immeritatamente auguro alla Lombardia e ai cittadini italiani, che hanno delle differenze, di avere in comune la difesa degli interessi nazionali, e mai come in questi giorni questo monito è attuale e necessario". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione dell'inaugurazione del completamento della Tangenziale Nord Milano A52 (Rho-Monza).

